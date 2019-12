Piotr Gąsowski wie jak się ustawić: Święta z ex i partnerkami

Piotr Gąsowski był w długim związku małżeńskim ze świetną aktorką Hanną Śleszyńską. Później podczas programu “Taniec z Gwiazdami” wdał się w romans z dużo młodszą tancerką Anną Głogowską. To właśnie z nią ma dziecko i dla niej porzucił rodzinę. Jednak, jak widać, ma dobre stosunki z ex. W końcu spędził z nią Święta.

Nie tylko Hanna i Anna były gośćmi imprezy. Na wspólnym świętowaniu pojawiła się również Katarzyna Skrzynecka z mężem. To właśnie ona najczęściej partnerowała Gąssowskiemu podczas gal, a nawet wspólnie prowadzili format “Taniec z Gwiazdami”, przez który rozpadło się jego małżeństwo ze Śleszyńską. Na Instagramie pojawił się jednak wspólny kolaż. Jak widać, ex nie ma pretensji ani do byłego męża ani do tancerki, gdyż razem obchodzą Święta. Piotr Gąsowski ma wszystko, czego mógłby zapragnąć.

Artyści całą grupą śpiewali kolędy i celebrowali drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Kto by pomyślał, że Głogowska i Śleszyńska przełamią się kiedyś opłatkiem i bez awantur będą mogły prowadzić rozmowę. To właśnie tancerka była przyczyną rozwodu dwójki wspaniałych i zgodnych ze sobą aktorów. Najwidoczniej Hanna wykazała się dużym dystansem i dojrzałością.

Gąsowski w jednym z wywiadów wspomniał, że bardzo miło wspomina swoje małżeństwo i Hanię. To była prawdziwa miłość i nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości. Aktor niedawno udostępnił nawet wspólne zdjęcie z ex sprzed wielu lat i zastanowiał się, jaka to była dokładnie impreza. Gwiazda polskiego kina i teatru nie odniosła się do posta.