Zdrójkowski i Gąsiewska zdementowali plotki o rozstaniu!

Od pewnego czasu w mediach krążą plotki o tym, że Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski mają kryzys w związku. Nawet pojawiła się informacja o rozstaniu aktorów. Teraz gwiazdy “Rodzinki.pl” zdementowali plotki.

O poważnym kryzysie w związku Gąsiewskiej i Zdrójkowskiego mówi się od dawna. Ostatnio pojawiła się informacja, że aktorzy bardzo pokłócili się na planie serialu “Rodzinka.pl”. Jak podaje portal “Plotek”, ekipa nie mogła uspokoić Gąsiewskiej prawie przez godzinę!

Adam postanowił skomentować doniesienia. Podczas rozmowy z “Plejadą”, aktor zapewnił, że oni nadal są razem. Jednak fanów znanej pary to nie uspokoiło, ponieważ na profilu Wiktorii pojawił się niepokojący wpis.

– Uważaj, na kogo się otwierasz. Tylko kilka osób rzeczywiście się przejmuje, reszta jest po prostu ciekawa – napisała aktorka.

Teraz jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu zdementowała plotki na temat rozstania.

W zeszłym roku Adam Zdrójkowski otworzył w Warszawie bar “Rykowisko”. W czwartek aktor świętował pierwsze urodziny swojego lokalu. Na imprezie pojawiło się wielu gości, wśród nich też Wiktoria Gąsiewska.

Gąsiewska i Zdrójkowski poznali się na planie serialu “Rodzinka.pl”, gdzie grali parę. Miłość z ekranu przeszła do rzeczywistości.

– Adaś rzeczywiście starał się długo i w końcu mnie poderwał. Ale to też było tak, że my się docieraliśmy w pewnym momencie i tak naprawdę wybuchło to prawie dwa lata temu, na Openerze, więc jest to dla nas taki ważny koncert, bo tam się wszystko zaczęło – mówiła Wiktoria w rozmowie z “Newserią”.