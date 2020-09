Apel Justyny Steczkowskiej! Piosenkarka prosi o pomoc. “Naprawdę nie wiem co robić” [WIDEO]

View this post on Instagram

Kochani moi fani (i nie fani też) 🙂 Zagraliśmy nasz magiczny koncert w lesie 🧚🏼❤️ Dwie wersje. W dzień i nocą. I teraz mam dylemat… jak z sukienką, 😜 którą wersję zacząć dla Was montować? W ciągu dnia wydaje mi się, że śpiewałam lepiej, bo było ciepło 🙂 Nocą przy temperaturze 8 stopni stałam na leśnym mchu na bosaka w sukience z „mgły” i było mi potwornie zimno. Dlatego śpiewało mi się dużo gorzej, ale dotrwałam do końca, 🙂 a koncert trwał 1,5 godziny. Teraz nie wiem co mam zrobić… Obejrzyjcie proszę te kilka fragmentów (to bardzo króciutkie 3 minutki zaledwie) 😉 i pomóżcie mi podjąć decyzję ❤️🙏 To koncert więc muzyka jest najważniejsza. Nie wiem czy uda się połączyć te dwa obrazy razem, bo są bardzo różne… Naprawdę nie wiem co robić, a chciałabym to zrobić najlepiej jak się da… Bardzo mi pomożecie swoimi komentarzami ❤️ 🙏 #justynasteczkowska #royalconcert #dress #sukienka #LAF #laf_lamedefemme @laf_lamedefemme @alla_scura_ @sylwiaromaniuk_couture #sylwiaromaniuk #lasypaństwowe #lasypanstwowe #koncert #mariamagdalena #wlesie #live