Awantura o 40 milionów złotych i sprawa w sądzie. To koniec związku Lewandowskiego

Po ponad 10 latach zakończy się związek Roberta Lewandowskiego z jego menadżerem Cezarym Kucharskim. To on dostrzegł w młodym zawodniku Znicza Pruszków potencjał i wspierał jego karierę.

Współpraca Kucharskiego i Lewandowskiego rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy agent piłkarski pojechał z innym zawodnikiem do Pruszkowa. To podczas jednego z treningów I-ligowego zespołu dostrzegł potencjał Lewandowskiego.

Związek Kucharskiego z Lewandowskim

– Zobaczyłem niesamowitego gościa. Jakby z polskimi koszykarzami grał chłopak z NBA. Bardzo fajnie się poruszał i mocno uderzał piłkę – opowiada Kucharski w książce “Nienasycony”.

Później prowadził jego karierę. Zaczęło się od transferu do wyrastającego wówczas na najlepszy klub w Polsce Lecha Poznań. Później była Borussia Dortmund, czyli niemiecki ligowy średniak, który dopiero budował zespół, w przyszłości wygrywający Ligę Mistrzów.

Po drodze było wiele ofert, między innymi z Realu Madryt. Lewandowski z Kucharskim wybrali jednak Bayern i po latach można stwierdzić, że był to świetny wybór, a napastnik został legendą monachijskiego zespołu.

Problematyczna współpraca

Przez wiele lat współpraca obu panów układała się znakomicie, jednak do czasu. W książce “Krótka Piłka” Lewandowski powiedział: W wielu sprawach przestaliśmy się z Czarkiem zgadzać. I również z tego wynikała moja decyzja. Czarek kiedyś mi powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jestem już większy niż to, co może mi zaproponować.

Kłopoty, które mają swój finał w sądzie, miały rozpocząć się w czasie, kiedy Lewandowski podpisał nowy kontrakt z Bayernem Monachium. – To może brzmieć absurdalnie, ale decydującym momentem o rozstaniu był ten, kiedy podpisał nową umowę z Bayernem, największą w historii polskiego sportu – relacjonuje Kucharski.

– Robert zażądał ode mnie dodatkowych pieniędzy z mojej prowizji. Nie zgodziłem się, a on powiedział, że przestajemy współpracować. No to przestajemy – dodaje.

Od 2019 roku trwa postępowanie, w którym Kucharski domaga się 40 milionów złotych od Lewandowskiego za swe udziały w spółce z piłkarzem, którą opuścił w ponad rok temu.

