Big Boy z “Gogglebox” schudł 130 kilogramów! Zdradził szczegóły swojej diety

To była jedna z największych przemian, jakie moglibyśmy obserwować w telewizji TTV. Mateusz Borkowski zwany “Big Boy-em” powoli musi żegnać się ze swoją ksywą. Gwiazda “Gogglebox. Przed telewizorem” stracił blisko 130 kilogramów!

O tym, że Borkowski walczy z nadwagą wiadomo było już od dawna. Sam zainteresowany kilkukrotnie opowiadał o swoich doświadczeniach, m.in. operacji zmniejszenia żołądka. Teraz postanowił pochwalić się również szczegółami diety, którą stosował.

– Gdy się budzę, to biorę moje witaminy, szklanka wody do tego. Pierwszy posiłek to śniadanie i to jest na przykład sałatka. Ostatnio jestem fanem sałatki z brokuła, fety, kurczaka i pomidorów, a do tego jogurt naturalny. Kupuję ją w sałatkowniach. – wyjawił.

Koło 13 serek wiejski, poźniej obiad – też lekkostrawny mięsko i warzywa. A potem przetrącę jogurt i na wieczór garść orzechów. Ale nie przywiązuję wagi do godzin moich posiłków. Jestem głodny to jem. Z rzeczy, których unikam to słodycze, gazowane napoje, fastfoody. A tak normalnie jem jak każdy człowiek, tylko mało i często – wyznał w rozmowie z Party.pl