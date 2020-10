Blanka Lipińska kontra maseczki. „Nie będę się zastanawiać, jak ja i moja astma wytrzymamy to”

View this post on Instagram

Pytacie o miejsce, w którym byliśmy 🇬🇷 @stellaislandcrete piękny, dopieszczony hotel wart swojej ceny. Miejsce absolutnie magiczne ✨ Z cudownymi widokami, świetną obsługą, DOSKONAŁYM jedzeniem i bez dzieci 🔞 Próżno tu szukać głośnych rozrywek, są za to kameralne koncerty, joga i 5 restauracji a’la carte. Spędziliśmy tu nasze pierwsze, wspólne wakacje i to był idealny wybór. Poznaliśmy wspaniałych ludzi i poczuliśmy czym jest grecka gościnność 🙏🏼 Dziękuje @izaborkowska25 za znalezienie tego miejsca 💋 Dostaliśmy więcej niż oczekiwaliśmy – spokój, prywatność i kilka kilogramów do przodu 😂 Bawiliśmy się doskonale, a teraz czas brać się do pracy 💪🏼 Na pewno tu wrócimy 🇬🇷⛵️☀️🥗❤️ i to już niebawem 🔥😈🤟🏼 🇬🇷💙🇬🇷💙🇬🇷💙 I have many questions about the place where we stayed in Greece 🇬🇷 @stellaislandcrete is a really beautiful, pampered hotel well worth the money – truly amazing place ✨ Beautiful views, great service, EXCELLENT food and no kids!!! 🔞 You won't find loud entertainment here but there are small, exclusive concerts, yoga and 5 a'la carte restaurants. We spent here our first vacation together and it was a perfect choice. We met wonderful people and felt what Greek hospitality is 🙏🏼Thank you @izaborkowska25 for finding this place 💋 We got more than we expected – peace, privacy and extra few kilos 😂 We had a great time, and now it's time to go back and get to work. 💪🏼 We will definitely come back here 🇬🇷⛵️☀️🥗❤️ And it will be soon 🔥😈🤟🏼