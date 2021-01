Bruce Willis wyrzucony z apteki! Legendarny aktor odmówił założenia maski [FOTO]

– Woli żyć jak wolny człowiek – pisze portal pagesix.com. Tymi słowami zaczyna się artykuł na temat Bruce’a Willisa, który został wyrzucony z apteki, bo odmówił założenia maski, wymaganej w związku z restrykcjami przeciw koronawirusowi.

Informator portalu donosi o tym, że do zdarzenia doszło w jednej z aptek w Los Angeles.

Chcący kupić leki aktor został poproszony o założenie maski, jednak odmówił, co stało się przyczyną odmowy sprzedaży i wyrzucenia go z placówki.

Jak widać na zdjęciach Willis miał na szyi zawiązaną bandanę, którą mógł łatwo podciągnąć, jednak tego nie zrobił.

Jak przekazuje portal, w aptece obecnych było wielu innych klientów, część z nich zirytowana rzekomą nieodpowiedzialnością 65-letniego aktora.

Ostatecznie gwieździe m.in. “Szklanej Pułapki” nie udało się dokonać zakupu leków.

Przedstawiciel legendarnego aktora odmówił komentarza w sprawie. Informację udostępniono na Twitterze New York Post, gdzie zdarzenie spotkało się z przychylnymi komentarzami względem aktora.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU — New York Post (@nypost) January 12, 2021

– To, czy nosisz maskę, czy nie, zawsze powinno być Twoim osobistym wyborem. Nie rządu.

It should always be your personal choice if you wear a mask or not. Not governments. — The Four 4️⃣ (@TheFourParty) January 12, 2021

– Teraz bardziej lubię Bruce’a Willisa.

I like Bruce Willis more now. — Joe Blo (@NormalGuy223) January 12, 2021

– Bruce nie żyje w strachu? Dobrze dla niego.