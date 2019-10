Brutalne pobicie w rodzinie księżnej Kate! Brytyjczycy w szoku

Nastały trudne chwile dla księżnej Kate i jej rodziny. Jak się okazuje, brat jej mamy, Gary Goldsmith, stanie przed sądem za pobicie swojej żony. W wyniku ataku kobieta straciła przytomność.

Brytyjska rodzina królewska co jakiś czas ma wizerunkowe problemy ze względu na kłopoty rodzinne swoich członków. Ostatnio prym w tej kwestii wiodła Meghan Markle, której napięte relacje z ojcem i siostrą, szerokim echem odbijały się w prasie.

Teraz niespodziewany skandal nadszedł ze strony rodziny księżnej Kate. Żona księcia Williama do tej pory była stawiana za wzór. Ostatni dramat może jednak niekorzystnie odbić się na wizerunku Middleton.

Gary Goldsmith to młodszy brat matki Kate, Carole Elizabeth Middleton. Mężczyzna co prawda zawsze uchodził za czarną owcę, jednak wszyscy sądzili, że jest nieszkodliwy. Do tej pory znany był z tego, że lubił mocno imprezować i wypić więcej niż powinien podczas przyjęć.

Wszystko zmieniło się na początku października. Gary Goldsmith, wraz ze swoją żoną Julie-Ann wracali do swojej posiadłości w luksusowej dzielnicy Londynu. Para zaczęła się kłócić jeszcze w taksówce.

Prawdziwy dramat rozegrał się, gdy wysiedli z samochodu. Najpierw kłócili się, a następnie żona uderzyła Gary’ego w twarz. Ten nie pozostał jej dłużny i zaczął okładać Julie-Ann pięściami. Kobieta upadła no chodnik i uderzyła głową o beton. Straciła przytomność.

Świadkiem całego zdarzenia był taksówkarz. To on wezwał na miejsce policję i pogotowie. Służby przybyły kilka minut po tym zajściu.

Teraz wujek księżnej Kate stanie przed sądem. Rozprawa odbędzie się 31 października. Zarówno pałac Buckingham, jak i księżna Kate nie komentują sprawy.