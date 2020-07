Catherine Deneuve wraca do pracy w filmie po udarze. “Zawsze ufałem, że wyzdrowieje”

Plany zdjęciowe zaczynają się po ośmiomiesięcznej przerwie. 76-letnia Deneuve doznała udaru na planie tego filmu i sytuacja była bardzo poważna.

W wywiadzie dla „Parisien” reżyser Emmanuelle Bercot opowiada, że nawet nie myślał o zrobieniu tego obrazu bez swojej głównej aktorki: „zawsze ufałem, że wyzdrowieje i że potrzeba tylko czasu”. Kręcenie filmu ma potrwać jeszcze 6 tygodni.

Ekipa twierdzi, że Catherine Deneuve jest już w pełnej formie. Jej rodzina informowała, że udar w przypadku aktorki miał skutki odwracalne.

Deneuve jest młodszą córką francuskiego aktora Maurice’a Dorléaca i Renée Deneuve. Deneuve zachęcona przez ojca zadebiutowała w filmie jako nastolatka w 1956 w filmie „Les collégiennes”. Sławę przyniosły jej „Parasolki z Cherbourga” (1964). Grała u Polańskiego i Buñuela.

"Opportunities are often things you haven't noticed the first time around" Catherine Deneuve #mondaythoughts pic.twitter.com/2QIcYupR3Y

— ModernBelle (@modernbelle) June 29, 2020