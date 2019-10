Agnieszka Woźniak-Starak wraca do życia. Luksusowe zakupy pozwalają zapomnieć o tragedii?

Wygląda na to, że Agnieszka Woźniak-Starak po śmierci Piotra wraca do normalnego życia. Od czasu tragedii prawie nie wychodziła z domu, teraz jednak postanowiła otrzeć łzy i udać się do najdroższego butiku w Warszawie. Gwiazda TVN ostatnio często bywa też w biurze zmarłego męża.

Niespełna dwa miesiące temu odbył się pogrzeb zmarłego 18 sierpnia Piotra Woźniak-Staraka. Mimo żałoby Agnieszki Woźniak-Starak życie toczy się dalej. Najwyraźniej prezenterka o tym pamięta i stara się wrócić do normalności.

Wdowa po Piotrze Woźniak-Staraku po raz pierwszy od jego śmierci publicznie pokazała się podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni, na premierze ostatniego filmu męża – „Ukryta gra”. Niewątpliwie było to dla niej trudne, tym bardziej, że oczy wszystkich zwrócone były właśnie na nią.

Agnieszka wróciła do Warszawy. Wydaje się, że gwiazda TVN-u z dnia na dzień nabiera nowych sił. Zaczęła od odpisywania na wiadomości fanów na Instagramie. Teraz postanowiła zrobić kolejny krok i w weekend odwiedziła firmę męża. Jak donosi „Super Express”, powołując się na swojego informatora, prezenterka spędziła tam kilka godzin.

Później, w towarzystwie koleżanki i ochroniarza, Agnieszka udała się na zakupy, do jednego z najdroższych butików w Warszawie. Vitkaca opuściła po godzinie. Zakupy najwyraźniej były udane, bo celebrytka opuściła sklep z kilkoma torbami – donosi tabloid.