Mamy to! Wspaniała wiadomość!⁣ ⁣ Dziękujemy Wam oraz @glamourpoland 😘 Nasze kosmetyki zostały nagrodzone w plebiscycie GLAMOUR GLAMMIES w kategorii Marka firmowana nazwiskiem twórcy! Gratulacje @annalewandowskahpba 😘⁣ ⁣ To dla nas ogromne wyróżnienie Jesteśmy z Wami dopiero 6 miesięcy, a już doceniliście Phlov. Codziennie zbieramy od Was wspaniałe recenzje o naszych produktach i ich działaniu.⁣ ⁣ To już szósta edycja plebiscytu, w którym czytelniczki i internautki wybierają najlepsze kosmetyki. Wasze zaufanie to dla nas największa nagroda, która motywuje nas do podejmowania kolejnych kosmetycznych wyzwań i jeszcze bardziej wytężonej pracy 💪⁣ ⁣ Phlov to nie tylko kosmetyki, to również wspaniała społeczność, którą razem budujemy. Staramy się “wyrwać” trochę czasu z Waszego kalendarza na pielęgnację i uważny moment tylko dla siebie. Chcemy zadbać nie tylko o Waszą skórę, ale i o dobre samopoczucie.⁣ ⁣ 👉 Mamy dla Was coś specjalnego 👉 pochwalcie się kosmetykami Phlov, które podbiły Wasze serca i wrzucajcie je z #mojephlov Spośród zdjęć pod tym # w poniedziałek 20.04 wybierzemy 10 osób, które dostaną od nas małe niespodzianki 😍⁣ ⁣ Cieszymy się, że złapaliście z nami swoje flow 🥰 Nie możemy się doczekać, kiedy zaprezentujemy Wam kolejne produkty od marki Phlov by Anna Lewandowska 😚 #zlapswojphlov #phlov #mojephlov #kosmetykinaturalne #glammies2020