Antek Królikowski jednak ma czyste sumienie! Była partnerka opowiedziała jak było

Julia Wieniawa w końcu opowiedziała o relacji z Kasią Sawczuk! Jak się okazuje rozpad ich przyjaźni nie nastąpił przez Antka Królikowskiego. Julia opowiedziała jak było naprawdę.

Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek i piosenkarek. Dziewczyna odnosi sukces za sukcesem. W końcu właśnie, mimo licznych przeszkód, dotarła do finału “Tańca z Gwiazdami”.

Po ogłoszeniu werdyktu, który niestety nie wskazał jej zwycięstwa, Julia udzieliła wywiadu magazynowi Party. Ku zaskoczeniu padło w nim pytanie o relację aktorki z Kasią Sawczuk.

Nie jest tajemnicą, że Kasia przed laty była jedną z najbliższych przyjaciółek Julii, a także dziewczyną jej (już byłego) chłopaka. W momencie, w którym Julia zaczęła spotykać się z Antkiem Królikowskim, bo to o nim mowa, dziewczyny zerwały relację raz na zawsze.

Wszyscy zgodnie uznali, że powodem rozpadu przyjaźni był właśnie wspomniany Królikowski, jednak teraz, już po kilku latach, Wieniawa postanowiła wykorzystać sytuację i raz na zawsze zdementować powstałe plotki…

“Przyjaźniłyśmy się wiele lat. Później, ale nie z powodu Antka, pokłóciłyśmy się. Nikt nie wie, co się wydarzyło w naszym życiu i nigdy się nie dowie, bo to są nasze prywatne sprawy. Ja też zaczęłam z nim być po długim czasie, odkąd oni nie byli już razem. To w ogóle nie miało nic wspólnego. Natomiast fajne jest to, że się obie wspieramy. (…) Życzę jej jak największej kariery. Ma teraz super czas. (…) Girl power, f*ck the boys” – wyznała w rozmowie z Party.

Jesteście zaskoczeni wyznaniem Julii?