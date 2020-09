Beata Tadla się załamie! Jej syn podzielił się smutną wiadomością

Syn Beaty Tadli, Jak Kietliński, zachorował na koronawirusa! Chłopak zaapelował do młodych ludzi o wielką ostrożność. Najprawdopodobniej zaraził się na imprezie.

Syn Beaty Tadli zachorował na Covid-19. Nastolatek podzielił się tą wiadomością ze swoimi obserwatorami jednocześnie przestrzegając ich o tym, że wirus może dopaść ich w najmniej spodziewanym miejscu.

“Najzabawniejsze jest to, że zjechałem pół Europy, byłem na lotniskach, w samolotach, w komunikacji miejskiej w wielu miastach i nic. Poszedłem na jedną, niedużą imprezę w Warszawie i prawdopodobnie tam się zaraziłem” – wyznał.

Nastolatek upomniał również swoich followersów, że wirus nie zniknął i nadal jest tak samo niebezpieczny.

“Pamiętajcie, wirus nadal jest, nigdzie nie zniknął, a pandemia wciąż trwa. Na swoim przykładzie mogę stwierdzić, ze można zarazić się w bardzo prosty sposób. Jeżeli macie podejrzenie zarażenia, jesteście przeziębieni, to prawdopodobnie nie jest przeziębienia a COVID-19. Badajcie się, to nic nie kosztuje, a możecie pomóc sobie i uchronić bliskich od zarażenia” – dodał.

Jak Kietliński wspomniał również o tym, jakie objawy towarzyszyły mu w pierwszych dniach. Zwrócił uwagę, że bardzo łatwo pomylić koronawirusa ze zwykły przeziębieniem.

“Obudziłem się chory. Miałem kaszel, gorączkę i suche gardło. Były to objawy zwykłego przeziębienia, jednak to co było niepokojące to fakt, ze absolutnie nic nie zanosiło się na chorobę” – czytamy.

Nie bagatelizujcie więc żadnych objawów, zwłaszcza, że w Polsce padł nowy rekord zakażeń. Dobowy przyrost nowych zakażeń przekroczył bowiem 1 000!