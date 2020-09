Była żona Daniela chce odciąć się od Martyniuków! “Nie będę tego dłużej tolerować”

Rozwód Daniela Martyniuka i jego żony, Eweliny, to sprawa, którą żyje cała Polska. Młodzi rozstali się przez nieodpowiedzialność i lekkomyślność Daniela. Teraz, była żona chce raz na zawsze odciąć się od Martyniuków!

“Do niedawna, tak jak obiecywaliście, liczyłam, że weźmiecie się za Daniela porządnie, przestańcie finansować jego nałogi i kolejne zachcianki. Przestańcie ukrywać i zwalać winę na innych za jego postępowanie. Niestety jak się okazało, nadal pobłażacie jego występkom, ale również ukrywacie jego romans z Faustyną. Nigdy nie czułam się tak potwornie upokorzona i to przez osoby, które traktowałam jak własną rodzinę” – brzmiał sms jaki Ewelina wysłała do Martyniuków.

Dziewczyna zwróciła uwagę na to, jak wiele złego dokłada sama Danuta Martyniuk. To właśnie ona ma wozić syna do byłej kochanki!

“Czy to jest w porządku, że mama wozi Daniela na randki z Faustyną, a mówi w rozmowie, że Daniela zawiozła do Wasilkowa i tam spędza urodziny? Jak wam ufać, skoro oszukujecie matkę swojej jedynej wnuczki? Nie będę tego dłużej tolerować i dla dobra Laury proszę was, abyście powstrzymali się od jakichkolwiek wypowiedzi w mediach na temat mój i Laury. Tak, jakbyśmy nie istniały” – dodała.

Myślicie, że losy tej rodziny w końcu się uspokoją?