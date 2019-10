Czystka w królewskiej fundacji! Meghan i Harry zniknęli!

Z oficjalnej strony Royal Foundation usunięto książęcą parę. Jako oficjalny założyciel widnieje tam tylko książę William, który w 2009 roku założył fundację z… bratem!

Na początku tego roku Meghan i Harry rozstali się z Royal Foundation i rozpoczęli własną działalność. Para planuje nawet otworzyć własną fundację Sussex Royal, jednak ten ruch może się na nich negatywnie odbić.

Wielu mówi o upadku tzw. “Fab Four”, do którego przyczyniły się skomplikowane relacje obu księżnych, a także konflikt Harry’ego i Williama. Źródła królewskie informują, że odejście książęcej pary z fundacji jest zabiegiem celowym i ma on przygotować zarówno jednych, jak i drugich małżonków do obrania samodzielnej drogi w zakresie działań charytatywnych.

Obecnie ze strony zniknęły programy wspierane przez Meghan i Harry’ego na czele z najważniejszym – wspierającym kobiety w dążeniu do edukacji i samorozwoju. Na stronie możemy przeczytać teraz, że: “Kierowana chęcią dokonania wspólnej zmiany, Royal Foundation jest podstawowym, filantropijnym i charytatywnym narzędziem dla księcia i księżnej Cambridge. Nasze programy wspierają szerokie i ambitne spektrum działań, pomysłów i zasobów, aby wspólnie zrozumieć problemy, szukać kreatywnych rozwiązań i być katalizatorem długoterminowego wpływu”.

Ze strony zniknęły dotychczasowe wpisy o osiągnięciach Maghan, jak i całość projektu organizowanego na rzecz kobiet. Co więcej, brakuje też wspólnych zdjęć obu braci, które zostały zastąpione fotografiami Kate i Williama.

Oficjalnie została zmieniona także nazwa. Obecnie fundacja nazywa się “Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge.” – “Królewska Fundacja Księcia i Księżnej Cabridge”.

Czy to już całkowity rozłam pomiędzy książęcymi parami?