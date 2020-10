Daniel Martyniuk ma już nową miłość! Chce zakładać rodzinę

Daniel Martyniuk rozwiódł się kilka tygodni temu. Mimo to wcale nie jest samotny. Syn gwiazdora wyznał, że ma nową partnerkę i marzy o normalnej rodzinie.

– Nie straciłem wiary w miłość. Jestem pewien, że kiedyś zwiążę się z mądrą, uczciwą kobietą, która będzie mnie szczerze kochać za to jaki jestem, i nie będą jej interesowały pieniądze mojego ojca, ale nie w Polsce. Marzę o normalnej rodzinie. Chciałbym mieć dzieci, które mógłbym wychowywać, patrzeć jak dorastają, bawić się z nimi i cieszyć. Może niedługo los znów się do mnie uśmiechnie. Mam teraz piękną Hiszpaneczkę, którą poznałem jakiś czas temu, niedawno odnowiliśmy kontakt i już nie mogę doczekać się spotkania z nią. Jak skończą się moje sądowe sprawy, to pakuję walizki i wyjeżdżam do Hiszpanii. W ogóle życie w Polsce mnie nie interesuje. Jak ureguluję i pozamykam wszelkie sprawy sądowe uciekam stąd – powiedział Martyniuk w rozmowie z “Super Expressem”.

Przed wyjazdem do nowej partnerki Daniel jednak musi odbyć prace społeczne, które zostały mu zasądzone za wykroczenia. Syn gwiazdora zapowiada, że zamierza je sumiennie wykonać.

Za miesiąc powinienem zacząć prace społeczne. Muszę przepracować 5 miesięcy po 20 godzin tygodniowo. Najpewniej skierują mnie do Domu Pomocy Społecznej. Nie zamierzam się od tego wymigiwać. Za błędy trzeba płacić. Może nowe doświadczenia mnie czegoś nowego nauczą – wyznał.