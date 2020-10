Daniel Martyniuk znów to zrobił! Czy rodzina mu to wybaczy?!

Daniel Martyniuk ledwo się rozwiódł, a już spotyka się z inną dziewczyną. W najnowszym poście sugeruje, że to Faustyna.

21 września odbyła się sprawa rozwodowa Daniela Martyniuka i Eweliny z Russocic. Para rozwiodła się na pierwszej rozprawie. Teraz syn gwiazdora musi płacić 2 tys. zł na byłą małżonkę i 1,2 tys. zł na córkę.

Od rozwodu minęło kilka tygodni, a Daniel ma już nową dziewczynę.

– Nie straciłem wiary w miłość. Jestem pewien, że kiedyś zwiążę się z mądrą, uczciwą kobietą, która będzie mnie szczerze kochać za to jaki jestem, i nie będą jej interesowały pieniądze mojego ojca, ale nie w Polsce. Marzę o normalnej rodzinie. Chciałbym mieć dzieci, które mógłbym wychowywać, patrzeć jak dorastają, bawić się z nimi i cieszyć. Może niedługo los znów się do mnie uśmiechnie. Mam teraz piękną Hiszpaneczkę, którą poznałem jakiś czas temu, niedawno odnowiliśmy kontakt i już nie mogę doczekać się spotkania z nią. Jak skończą się moje sądowe sprawy, to pakuję walizki i wyjeżdżam do Hiszpanii. W ogóle życie w Polsce mnie nie interesuje. Jak ureguluję i pozamykam wszelkie sprawy sądowe uciekam stąd – powiedział Martyniuk w rozmowie z “Super Expressem”.

Dzień później Martyniuk opublikował na instagramowej relacji wpis, w którym sugeruje, że “piękną Hiszpaneczką” jest jego była dziewczyna, Faustyna.

Hiszpaneczko powiedz przecie, czyż ma V-ka nie jest najpiękniejsza w tym covidowym świecie? – zapytał, oznaczając w relacji Faustynę.