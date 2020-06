Daniel Martyniuk znowu szaleje! Wyrzucili go z eleganckiego baru w Warszawie

Zenek Martyniuk ma znowu ból głowy. Jego syn Daniel przez jakiś czas zachowywał się spokojnie. Ten stan jednak nie trwał zbyt długo. Młody Martyniuk postanowił zaszaleć w stolicy…

Daniel niedawno odzyskał wolność. Początkowo postanowił wyciszyć się na rodzinnym Podlasiu. Hurtowo wrzucał na swoim koncie na Instagramie zdjęcia na przyklład z Puszczy Białowieskiej. Ten błogi sielski i idylliczny stan nie trwał jednak zbyt długo.

Synek gwiazdora disco-polo wybrał się do Warszawy i tam nieźle przykozaczył. Efektem jego eskapady są kolejne wizerynkowe zgliszcza. Daniel został wyproszony z eleganckiego sklepu odzieżowego z centrum miasta, a nastepnie z baru mieszczącego się przy Nowym Świecie w stolicy. Nieznane są powody, ale zapewne Daniel dopuścił się jakichś burd.

Sam zainteresowany wrzucił emocjonalny wpis z komentzarzem dfo całej sytuacji na Insta:

Takie mam pytanie do newonce.radio i do tego całego Grail Pointa, za co mnie wygoniliście w ogóle z tej waszej miejscówki całej? Bo co, bo nie jestem, nie wiem… Jesteście idiotami, dla mnie jesteście frajerami i tylko tyle, nara, k*rwa, chłopy

źródło: instagram.com, newonce radio