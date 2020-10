Danuta Martyniuk zmieniła front. Ujawnia całą prawdę o Danielu

Danuta Martyniuk stanęła po stronie byłej synowej! Żona gwiazdora disco polo zdradziła, jaki naprawdę jest Daniel: “Ostrzegaliśmy Ewelinę, jaki on jest”.

Kilka tygodni temu Daniel Martyniuk rozwiódł się z Eweliną z Russocic. Jego matka, Danuta w rozmowie z dziennikarzami ostro komentowała zachowanie byłej synowej oraz stwierdziła, że “Ewelinie chodziło tylko o pieniądze”. Teraz postanowiła zmienić front.

Ostatnio Danuta udzieliła wywiadu dla “Twojego Imperium”. Żona gwiazdora wyznała, że Daniel zawsze “sprowadzał dziewczyny do domu”, co źle się kończyło.

– Jeszcze z jedną nie skończył, a już z drugą będzie zaczynał? Nie chcę słyszeć o żadnej dziewczynie! Niech mi nawet nie pokazuje jej na oczy. Ja mam zszargane nerwy, przez Daniela jestem na antydepresantach. On lubi ściągać dziewczyny do domu, zapoznawać je z naszą rodziną, a potem wychodzi, jak wychodzi. Zresztą kiedyś ostrzegaliśmy Ewelinę, jaki on jest, mówiliśmy to też jej rodzicom, ale im było wszystko jedno – czytamy.

Tym razem matka Daniela już nie obrażała byłą synową. Danuta pochwaliła Ewelinę w kwestii opieki nad wnuczką.

– Pod tym względem nie mam jej nic do zarzucenia. Chociaż utrudniała Danielowi spotkania z córką. Teraz na szczęście zostało to uregulowane w wyroku rozwodowym. Daniel może widywać się z Laurą trzy godziny – tylko nie wiem, czy w tygodniu, czy w miesiącu. Byłam w amoku, gdy rozmawiałam o tym z adwokatką – mówi.

Żona Zenka też wyznała, że bardzo przeżywa krytykę. Danuta obawia się, że “nie dociągnie do sześćdziesiątki”.

– Bardzo ją przeżywam. Ludzie nie powinni się wypowiadać, gdy nie znają sprawy i nie wiedzą, co przeżyłam. Czasami ponoszą mnie emocje, ale mam już dosyć. Chciałabym normalnie żyć, by nikt o nas nie plotkował. Inaczej nie dociągnę do sześćdziesiątki, a mam 52 lata – wyznała.