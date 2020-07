Detektyw Krzysztof R. usłyszał zarzuty. Grożą mu dwa lata więzienia

Krzysztof R. może spędzić nawet dwa lata za kratami. Detektyw bez licencji usłyszał zarzut fałszywego bezpodstawnego oskarżenia innej osoby.

Celebryta, były poseł i detektyw z utraconą licencją Krzysztof R. został oskarżony o fałszywe i bezpodstawne oskarżenie innej osoby. R. stanie przed sądem w Sieradzu.

Prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu wyjaśniła, że pod koniec 2019 roku w dochodzeniu, które prowadzone było przez sieradzką Komendę Powiatową Policji został ogłoszony zarzut wobec Krzysztofa R. Chodzi o fałszywe oskarżenia innej osoby o „popełnienie przestępstwa usiłowania zmuszenia do określonego zachowania w celu zwrotu wierzytelności”.

Sam R. bronił się, że kobieta, którą miał fałszywie oskarżyć, sama oskarżyła go wcześniej o naruszenie dóbr osobistych. Wcześniej Sąd Rejonowy w Sieradzu dwukrotnie umorzył postępowanie w tej sprawie.

– To jest nagminne zachowanie tej pani. Teraz ona twierdzi, że została fałszywie oskarżona, a ja usłyszałem zarzut. Prokuratura nie była do końca poinformowana na temat informacji na jej temat, którymi dysponujemy – broni się R.

Detektyw bez licencji dodał, że postawienie mu zarzutu fałszywego oskarżenia jest efektem „mało precyzyjnej pracy sieradzkiej policji”.

– Prokuratura Rejonowa w Sieradzu skierowała do Sądu Rejonowego w Sieradzu przeciwko Krzysztofowi R., akt oskarżenia o to, że w dniu 3 stycznia 2019 roku w Sieradzu woj. Łódzkie, składając w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu protokolarne zawiadomienie o przestępstwie, fałszywie oskarżył pokrzywdzoną o popełnienie na jego szkodę przestępstwa usiłowania zmuszania do określonego zachowania w celu zwrotu wierzytelności w kwocie 50.000 Euro- to jest o przestępstwo z art. 234 KK , które zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – wyjaśnia Prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

R. obecnie odbywa wyrok pozbawienia wolności z warunkowym jego zawieszeniem na okres 5 lat – wyrok jest prawomocny od 7 listopada 2018 roku.

Źródło: Dziennik Śledczy