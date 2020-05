Dominika Tajner o piątym ślubie Wiśniewskiego. Te słowa pokazują, w jakich relacjach są byli małżonkowie

Michał Wiśniewski ożenił się po raz piąty. Dominika Tajner komentuje kolejny ślub byłego męża.

Po rozwodzie z Dominiką Tajner Wiśniewski szybko znalazł pocieszenie u boku nowej partnerki. Michał i Paulina po raz pierwszy pojawili się publicznie na imprezie “Ich Troje”. Jest niepotwierdzona informacja, że para poznała się w sieci, za pośrednictwem aplikacji “Tinder”.

Ostatnio muzyk udzielił wywiadu dla telewizji internetowej. Podczas rozmowy Michał wygadał się, że jest już po ślubie.

Wspólnie z żoną mamy ósemkę, no i to jest co robić tak naprawdę. – powiedział.

Informator Plotka.pl potwierdził informacje. Michał i Paulina pobrali się pod koniec kwietnia w ich domu pod Warszawą. Skromna ceremonia odbyła się bez mediów, ponieważ żona muzyka nie chciała rozgłosu.

Jak się okazało, mimo rozwodu, lider “Ich Troje” nadal ma świetnie relacje z Dominiką Tajner.

Nie jesteśmy przyjaciółmi, że dzwonimy na ploteczki, pytamy co słychać, jak u ciebie w związku. Ale nie ukrywam, że jak rozmawiamy, to pytam o to, jak mu się układa, ostrzegam go, na co ma uważać. Więc relacje mamy bardzo poprawne. Jesteśmy bardzo dobrymi kolegami. W końcu kawał czasu i kawał życia spędziliśmy ze sobą. – wyznała celebrytka w rozmowie z Jastrząb Post.

Teraz Tajner skomentowała piąty ślub muzyka.

Życzę mu wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. — powiedziała na łamach tygodnika “Świat i Ludzie”.