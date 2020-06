Gwiazda “Goggleboxa” schudła 40 kg! Niesamowita metamorfoza [FOTO]

View this post on Instagram

Dobry wieczór kochani❣❣🥰, Wiem że wieczorkiem przychodzą różne pomysły Wam do głowy ( moze zdrowy styl zycia ) i wiem po samej sobie że wieczorami lubię buszowac po różnych profilach 🙈🙈🙈❤❤❤ Odważnie dziś u mnie ale tak było,dużo mnie to kosztowało odwagi żeby pokazać Wam jak było 🙈mam nadzieję że tymi fotkami Was zmotywuje i dam Wam wielkiego kopa do działania, do wali o taka siebie która chcesz być ❤❤ dałam te dwa zdjęcia do porównania żeby Was zmotywować że MOZNA JAK TYLKO SIE CHCE !! Wrzucam Wam siebie po lewej stronie rok 2017 wakacje w Sarbinowie, przeglądam właśnie swój telefon i każde foto na siedząco niewiem co ja myślałam że na siedząco zasłonie te 106kg ( wszędzie wszystko się lało ) haha…podejście dobre .Ale efekt ŻENUJACY 🙈🙈🙈🙈🙈szczerze wtedy widziałam siebie inaczej ,myślałam że jestem gwiazdą szczupła i bez nadwagi ..nimfa,FOKA Bałtyku haha . Po wakacjach dalej jadłam i nawet nie pomyślałam żeby coś zrobić że sobą 🙈🙈🙈 ❤❣🥰🙈.po prawej foto z wakacji 2019rok przyznam się odjebalam kawał dobrej roboty ❤❤❤zaraz wakacje 2020 i chce żeby było lepiej i tak będzie..🙈❣WALCZ! ja też walczę lato depta nam po piętach, pamiętaj tylko o jednym nikt za Ciebie nie odwali tej roboty !! Więc wstań z kanapy i zacznij iść w dobrym stylu ,stylu który da Ci radość i dużo energii, obiecuje Ci że na tej drodze dostaniesz dużo gratulacji i braw !! Ja już trzymam kciuki za Ciebie i bardzo mocno w Ciebie wierzę ❤❤❤ 🥰🥰🥰🌞🌞🌝☀️🌞 —————————————————————– #motywacjadodziałania #motywacja #fitmama #cardio ##fitnessgirl #fitnesslifestyle #gymgirl #fitinspiration #fitnesslove #fitnesslife #zdrowo #zdroweodżywianie #czystamicha #gogglebox #ttv #happyday #goodphoto #metamorfoza #me #photooftheday #pictureoftheday #nowaja #workout #gymflow #polishgirl #walcz #longhair #cute #fun