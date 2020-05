Ile Barbara Kurdej-Szatan dostaje za reklamę na Instagramie? Szokująca kwota!

Barbara Kurdej-Szatan nie może narzekać na brak zarobków podczas pandemii. Zarabia krocie na reklamie w sieciach społecznościowych. Suma robi wrażenie!

Podczas pandemii koronawirusa wiele gwiazd narzekają na brak pracy i zarobków. Jednak Barbara Kurdej-Szatan o to się nie martwi. Jak się okazało, celebrytka sporo zarabia na reklamie na Instagramie. Za jeden post w sieci, proponują jej nawet 50 tysięcy złotych!

Basia jest jedyną gwiazdą, która wciąż może liczyć na większą liczbę propozycji od reklamodawców. Jest fajna, młoda, późno pochwaliła się ciążą, dopiero w 5. miesiącu, i nie wyeksploatowała jej od niemal pierwszego miesiąca. Ludzie ją lubią, kojarzą z seriali, z “The Voice of Poland” czy “Tańca z gwiazdami”. Za jeden post może dostać nawet 50 tys. zł. Wystarczy kilka takich postów w miesiącu, żeby zarobiła 300 tys. zł, czyli więcej niż w jakimkolwiek serialu. – zdradza dla “Super Expressu” osoba z branży reklamowej.

Jeden z medioznawców tłumaczy fenomen Basi.

To przykład celebrytki, która wyszła z pozycji tzw. normalsa. Cały czas się uśmiecha, jest miła, sympatyczna, odrobinę tajemnicza. My też lubimy postacie, które się nie wywyższają. To jest trochę taki typ kobiety kumpeli, czy jak to mówią w Ameryce “dziewczyny z sąsiedztwa”. Nawet jak przejmuje inicjatywę, to robi to z uśmiechem. Nie udaje, że jest kimś więcej, niż jest. A Polacy lubią taką równiachę. – mówi prof. Wiesław Godzic, medioznawca z Uniwersytetu SWPS.