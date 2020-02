Joanna Przetakiewicz zobaczyła “piekło i ludzkie tortury”! Wstrząsająca relacja celebrytki [VIDEO]

View this post on Instagram

Kobieto ! Dziewczyno! Kiedy ostatnio się badałaś? Kilka tygodni temu zobaczyłam piekło. Ludzkie tortury. Nie! To nie był film horror. To był szpital onkologiczny w Warszawie, w 2020 roku!!! 7 stycznia przekroczyłam jego próg, z kimś kto był chory. I nogi się pode mną ugięły. Moje najstraszniejsze obawy okazały się bardzo naiwne. Zobaczyłam setki cierpiących, przerażonych ludzi. Kolejka do pierwszego prostego badania: min. 2 godz. czekania. Na stojąco. Kolejne procedury podobnie. Tyle łez, rozpaczy i bezradności nie widziałam NIGDY. Poszłam, aby być wsparciem, ale jak ukryć szok w takiej sytuacji? Lekarz spojrzał na badania i powiedział: radioterapia wsparta chemią. To standard w takim wypadku. Nie miał czasu na tłumaczenia, bo w Polsce onkolog musi przyjąć średnio 70 pacjentów dziennie! I ta liczba rośnie. Dziś już wiem, ze ten standard (!!!) to kilka miesięcy życiowego koszmaru, bólu i męki zarówno pacjenta, jak i jego bliskich. Potwornego strachu i bezsilności. W Polsce chorować i przeżyć nowotwór to znaczy być SUPERBOHATEREM, o nadludzkiej sile. Umęczeni lekarze i pielęgniarki wspominają słusznie pacjentom: NAJWAŻNIEJSZE JEST TERAZ POZYTYWNE MYŚLENIE. Tylko jak w takiej sytuacji? Polki są na ostatnim mscu w Europie, jeśli chodzi o wiarę w siebie. Potrzebują poczucia bezpieczeńtwa, wsparcia, nowych szans i możliwości Wiary, ze są warte dbania o siebie, troski, szacunku i odpoczynku. 100 tysięcy ludzi rocznie umiera w Polsce na nowotwór, z czego około 10 tysięcy całkowicie i wyłącznie z winy złej organizacji i braku odpowiedniego leczenia! Gdy w katastrofie lotniczej ginie 300 pasażerów – cały świat płacze. A 10 000 osób to 30 takich katastrof lotniczych w ciagu roku, czyli średnio ponad dwie takie tragedie w ciagu miesięca!!! Proszę Cię, zabierz głos. Nie milcz. Napisz komentarz. Stwórzmy wspólnie APEL SPOŁECZNY #apelspołeczny #onkologiawpolsce #badajmysię