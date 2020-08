Justyna Żyła może kontaktować się z mężem tylko przez Instagram?! “Tych, których to bawi pozdrawiam”

Justyna Żyła i jej były mąż, Piotr, ostatnio zdecydowanie zyskali na popularności. Wszystko przez ich głośne rozstanie i liczne kontrowersje w mediach społecznościowych. Teraz była żona znów musiała zabrać głos.

Justyna Żyła podkreśliła w długim wpisie, że posty na Instagramie są jedyną drogą do kontaktu z Piotrem. Jej wpis, choć chaotyczny, chwyta za serce. Kobieta odpowiedziała w nim bowiem na ostatni wywiad męża, w którym to jej zdaniem mijał się z prawdą.

“Obejrzałam sobie zgodnie z namową moich znajomych , ostatni wywiad ex męża . Niby wszystko fajnie ale … szanowny ex mąż mógłby oprócz głupawych uśmiechów i chwalenia się jak wspaniałe chwile przeżywa na zabawach , przypomnieć sobie , ze ma również dorastające dzieci , ze ma syna który niedługo stanie się dorosłym mężczyzna” – brzmi wstęp jej wpisu (pisownia oryginalna).

“Ze posiadanie dzieci to nie tylko pożal się Boże marnej kwoty alimenty , które się są żadną łaską a Obowiązkiem każdego ojca który porzuca rodzine , ze posiadanie dzieci to nie tylko wysłanie grafiku do ich matki z informacja kiedy może je łaskawie zabrać między zabawą a czasem z konkubiną , ze posiadanie dzieci to drogi ex mężu obowiązki , rozmowy , szacunek do nich i nie narażanie ich na śmiech połowy Polski , że dzieci to nie tylko wpadanie raz w miesiącu i zmuszanie ich do towarzystwa konkubiny z która widywać się nie chcą” – dodała.

“Dzieci to obowiązek , to rozmowy , wsparcie , dawanie przykładu jako ojciec , bycie wzorem , to interesowanie się nimi co dzień . Drogi ex mężu , życzę Ci abyś czytając to usiadł i zastanowił się jak bardzo krzywdzisz swoje dzieci , jak ośmieszasz rodzine która kiedyś miałeś , jak na poczet konkubiny zapominasz ze dzieci to nie meble które tylko od czasu do czasu wytrzesz z kurzu . Zastanów się co Twoje dzieci myślą o Tobie widząc Twoje ciagle zabawy , czytając wszystkie artykuły o Twoim zabawowym obecnym życiu , podczas gdy w ich sprawie wysyłasz grafik , podczas gdy za karę ze nie chcą spędzać czasu z twoja konkubina , wyłączasz im telefony , zamykasz ich konto oszczędnościowe zabierając pieniądze dzieci , pieniądze które były zbierane na ich przyszłość” – grzmiała we wpisie o byłym mężu.

Na koniec Justyna Żyła zdecydowała się na humorystyczny akcent…

“PS uwierzcie mi ,ze to jedyny sposób kontaktu z byłym mężem 🤷‍♀️,nie jestem dumna z tego co robię ale inaczej się nie da 🤦‍♀️Przepraszam a tych których to bawi pozdrawiam 😘🤦‍♀️” – zakończyła wpis.

Co sądzicie o tej sytuacji?