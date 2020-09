Koledzy z pracy jej nienawidzą! Kasia Cichopek będzie skończona?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali nowymi prowadzącymi program śniadaniowy “Pytanie na Śniadanie”. Jak się okazuje, ekipie programu wcale nie podoba się ten wybór… Wszystko ze względu na aktorkę.

W rozmowie z serwisem Plotek.pl osoba będąca blisko ekipy programu wyznała, że pozostali prowadzący nie mają dobrego zdania o aktorce znanej przede wszystkim z “M jak Miłość”. Kasia Cichopek ma mieć według nich słabe doświadczenie w prowadzeniu programów telewizyjnych…

“Cała ekipa była bardzo zaskoczona tym wyborem i, mówiąc delikatnie, nie było to pozytywne zdziwienie. Program przechodzi teraz przez trudny okres. Wszyscy liczyli, że zespół zasili ktoś doświadczony i z dziennikarską renomą, a nie aktorka, która w swojej telewizyjnej karierze położyła chyba każdy możliwy program, jaki dostała do prowadzenia. To nic personalnego, historia pokazała po prostu, że takie eksperymenty nigdy nie kończą się dobrze. Niektórzy żartują, że co by się nie działo, Kasia i tak będzie się uśmiechać” – powiedziała osoba z ekipy “PnŚ”.

Rozwiano również wątpliwości dotyczące stawek Kasi za poprowadzenie jednego programu. W internecie pojawiły się spekulacje, jakoby aktorka za jeden program miała brać 5 tys. zł!

“Warunki umowy Kasi są standardowe tj. będzie otrzymywać około 2000 złotych za dyżur” – dodał informator Plotka.pl.

Czy Waszym zdaniem Kasia Cichopek sprawdzi się w nowej roli? Czy niekoniecznie?