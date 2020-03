Krzysztof Ibisz, “Taniec z gwiazdami” i syn. Jak dwie krople wody! [FOTO]

View this post on Instagram

Nie sądziłem,że ten młody człowiek w pełni zafascynowany telewizją📺 będzie smakował każdy moment spedzony ze mną na planie programu 💃🕺. Jego dojrzałość urzekła moje ojcowskie serce. Brawo Synu👏, mieć takiego partnera w pracy to prawdziwe szczęście!❤️ #vincentibisz #tanieczgwiazdami #polsat #milegodnia #🙋🏻‍♂️