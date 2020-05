Magda Gessler o ciąży Lary: “W dzisiejszym chaosie powstało życie”

Magda Gessler zostanie babcią i nie może wytrzymać ze szczęścia. Wstawiła aż dwa posty, w których dzieli się swoimi uczuciami.

Po tym jak Lara Gessler podzieliła się na Instagramie zdjęciem, na którym pozuje z dużym brzuszkiem ciążowym internet oszalał. Kobieta musiała całkiem długo to ukrywać. Ojcem jest jej partner, Piotr Szeląg. Jednak to nie na jego reakcję ludzie czekali najbardziej. W końcu to Magda Gessler ma zostać babcią.

Nie trzeba było długo czekać aż restauratorka zabierze głos. Na swoim Instagramie udostępniła to samo zdjęcie, które wstawiła Lara, a w opisie podzieliła się swoją radością.

“Kochana moja malenka serce rośnie … patrząc na ciebie … radosc wielka Udziela sie nam. Bez granic … kochana .. całuje przytulam mama … i babcia … ” – napisała wzruszona.

Na tym jednak nie poprzestała. Na swoim Facebooku wstawiła zdjęcie z córką dołączając o wiele bardziej emocjonalny opis. Nie da się nie zauważyć jak wielkim uczuciem darzy swoje dziecko i jak bardzo jest to dla niej ważne. Czekała na to już jakiś czas!

“Upływające lata, pory roku, tygodnie, dni godziny… Patrzę na Ciebie… Laro.. od pierwszych sekund.. Kiedy się urodziłaś, obudziłaś we mnie Magdę, jakiej wcześniej nie znałam.. Dałaś mi spokój i ukojenie…Miłość, przyjaźń i najgłębszą relację o jakiej może zamarzyć matka…Dziś patrzę na mój ogród.. pełen przyrody, która budzi się do życia! Tak jak Ty!! Jesteś pełna miłości, która jest najcenniejszym darem życia! Moje serce… serce matki.. jest przepełnione dumą i wzruszeniem.. Przed Tobą najpiękniejsza podróż …a ja jestem obok

W dzisiejszym chaosie… powstało życie! Obudziło się z miłości!! Wszystko kwitnie…Niemal wybucha milionem kolorów i zapachów!!! Życie ponad wszystkim! 🦋

Kocham Cię Lara, moja mała, dorosła córeczko

Mama…

…wręczcie Babcia …Tak na to czekałam….❤️” – napisała restauratorka.

Gratulujemy przyszłym rodzicom i babci!