Magda Mołek już nie wytrzymała! Dziennikarka w dzieciństwie przeszła piekło

Magda Mołek w końcu podzieliła się dramatycznym przeżyciem sprzed lat! Jako 14-latka doświadczyła przemocy ze strony mężczyzny… O traumatycznym zdarzeniu opowiedziała w programie youtuberki Maliny Błańskiej.

“Nikomu jeszcze o tym nie opowiadałam. To była chyba ósma klasa szkoły podstawowej. Po lekcjach poszłyśmy z moją przyjaciółką do perfumerii. Przechodziłyśmy obok jednego z kościołów, który stał przy głównym deptaku w mojej rodzinnej Legnicy. Siedziała tam grupka lokalnych pijaczków i zostałyśmy zaczepione. Już nie pamiętam, to były jakieś klasyczne, niewybredne słowa. Miałyśmy 14 lat. Któryś z nich rzucił inwektywą w naszą stronę, a ja odpyskowałam. Ci panowie zamilkli, a my poszłyśmy dalej” – wyznała w odcinku Magda Mołek.

Jak się okazało po chwili, najgorsze było jeszcze przed nią…

“Mija chwila, ktoś mnie ciągnie za ramię, obraca i z całej siły uderza w twarz. Mam 14 lat, stoję na głównym deptaku, w mieście, w którym jest pełno ludzi, jest jakaś popołudniowa godzina, 14-15 i nie dzieje się nic. Ten człowiek odchodzi w milczeniu, a ja przypominam sobie, że to jeden z tych ludzi, którzy tam siedzieli (…). Stałam sama z tym piekącym policzkiem” – dodała Magda.