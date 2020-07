Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła pochwalić się w internecie nowym wózkiem Henryczka. Jak zdradziła celebrytka, ten model wybierał jej mąż, Radosław. Nie uwierzycie ile kosztował!

“Ten wybierał mój mąż 😉Ma do niego jeszcze fotelik samochodowy i nosidło. Twierdzi, że to sportowy model, w przeciwieństwie do mojego białego wózka 😁 I coś w tym jest: to bardzo lekki i zwinny wózek. Do prowadzenia dosłownie jedną ręką. Łatwy do składania i intuicyjny w obsłudze. Jego oryginalny wygląd przyciąga uwagę, ale to co najbardziej podoba się Radziowi to chyba jego nazwa – REBELLIOUS (buntowniczy – przyp. red.) 😂 Fajnie mieć wybór” – napisała pod zdjęciem Małgorzata Rozenek-Majdan.

Model, na jaki się zdecydowali to Cybex Priam 2.0 Rebellious. W wersji 2w1 zapłacić trzeba za niego od 5200 zł, natomiast samą spacerówkę można dostać w okolicach 4000 zł. Fotelik z tej kolekcji to koszt ok. 1300 zł, natomiast nosidła można wypatrywać już od 930 zł.

Jedna z internautek skierowała do Małgosi pytanie o ilość wózków…

“Że tak zapytam, po co komu 2 wózki?” – zapytała pod postem jedna z obserwatorek, a Rozenek nie czekała zbyt długo z odpowiedzią:

“Nie wiem 🤷‍♀️ My mamy 4 💁‍♀️😜😘” – napisała z humorem.