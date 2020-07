Małgorzata Rozenek wróciła do pracy! Celebrytka zachwyciła sylwetką na planie

Małgorzata Rozenek już wróciła do pracy po porodzie. W sieci pochwaliła się zdjęciem z planu. Fani zachwycają się jej wyglądem!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan powitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Przypomnijmy, że celebrytka ma już dwóch synów z poprzedniego małżeństwa. 10 czerwca do rodziny Majdanów dołączył kolejny chłopiec – Henryk.

Jak się okazało, Małgosia już wróciła do pracy. Od kilku dni pracuje na planie już piątego sezonu show “Projektu Lady”. Oczywiście towarzyszy jej Henryk!

– Nie planowałam takiego szybkiego powrotu. […] To nie jest tak, że uważam, że to jest fajne wracać dwa tygodnie po pracy, ale czasem trzeba i jak trzeba, to warunki to umożliwiają to – powiedziała dla “TVN.pl”.

Na swoim instagramowym profilu “Perfekcyjna” pochwaliła się zdjęciami z planu. Wygląda oszałamiająco.

Zobaczcie sami!