Małgorzata Rozenek zdradziła imię synka. Jest dość popularne! [FOTO]

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zdradzili imię swojej pociechy. Jest popularne i znamy jego znaczenie!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan powitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Przypomnijmy, że celebrytka ma już dwóch synów z poprzedniego małżeństwa. 10 czerwca do rodziny Majdanów dołączył kolejny chłopiec. Szczęśliwy tata pochwalił się w sieci uroczym zdjęciem synka i żony.

– To najszczęśliwszy dzień mojego życia. Dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek. Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny. 3900 kg / 58 cm. Snuje już co do Niego plany treningowe. Przed Wami HENIO – napisał Radek.

Gwiazdorska para postawiła na dość popularne imię Henryk, które pochodzi od starogermańskich słów heim (dom) i richi (bogaty, potężny). Co oznacza?

– Henryk nie ma łatwego charakteru, mimo to cieszy się sympatią wielu i stanowi chętnie widzianego kompana wspólnych szaleństw. Chociaż to nieśmiały choleryk, od młodych lat wie, czego chce. Jest upartym, energicznym i pracowitym mężczyzną obdarzonym syntetycznym umysłem. Aby w pełni wykorzystywać swe liczne talenty, potrzebuje kontaktu i współpracy z ludźmi. Nie nadaje się do odizolowania od świata. Jest stworzony do wystawnego i wesołego życia. To bardzo otwarty oraz sympatyczny człowiek, który posiada jednak naturę wulkanu – nigdy nie wiadomo, kiedy wybuchnie. Chętnie przejmuje inicjatywę i ma nosa do interesów. Niepowodzenia z reguły ignoruje, nie przyznając się do własnych błędów – podaje Wielka Księga Imion.