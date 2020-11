Martyna Gliwińska ma już dość! Podjęła drastyczne kroki

Martyna Gliwińska i Jarosław Bieniuk mają wspólnego synka, Kazika. Ciąża celebrytki nie była planowana i nie zdołała uratować związku byłych kochanków. Mimo tego, Gliwińska pozwalała Bieniukowi na uczestniczenie w wychowywaniu syna. Teraz się to jednak zmieni!

Jak dowiadujemy się z serwisu Pomponik.pl, w niedługim czasie Martyna Gliwińska wraz z synkiem, mają przeprowadzić się do Warszawy. Mieszkanie w stolicy ma być dla projektantki wnętrz symbolem rozpoczęcia nowego etapu w życiu.

Powodem do podjęcia tak dużej zmiany ma być nowa partnerka Jarosława Bieniuka. Jak wiadomo w Trójmieście Gliwińska i Bieniuk są sąsiadami. Było to wygodne nie tylko ze względu na małego Kazika, lecz także pozostałe dzieci Jarosława z małżeństwa ze zmarłą Anią Przybylską. Martyna w trakcie związku z byłym piłkarzem bardzo zżyła się z jego pociechami, a one odwzajemniały to uczucie.

Teraz jednak codzienne widywanie młodej modelki Zuzanny Pactwy, która jest nową dziewczyną Jarka, ma być dla Martyny zbyt ciężkie. Kobieta bowiem nie jest w stanie poradzić sobie z tym, że ich drogi się rozeszły.

Myślicie, że Martyna w Warszawie odnajdzie upragniony spokój? Czy ograniczenie kontaktów z Jarosławem Bieniukiem wpłynie pozytywnie i na nią i na małego Kazika? Cóż, przekonamy się o tym z czasem.