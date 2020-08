Martyniuk OBRAŻA Bednarka! Padły ostre słowa: “Przez takich ludzi jak on…”

Daniel Martyniuk, syn Zenka Martyniuka, opublikował kolejne nagranie w sieci. Na instagramowej relacji syn gwiazdora disco polo w ostrych słowach ocenił Kamila Bednarka.

Wokół syna Zenka Martyniuka zrobiło się głośno, gdy ten w 2018 roku poślubił 19-letnią Ewelinę. Właśnie wtedy zaczęły się pierwsze problemy: kłótnie, wzajemne oskarżenia oraz problemy z narkotykami.

W kwietniu 2020 roku Daniel spędził kilka tygodni za kratami za złamanie kwarantanny. Później stanął przed sądem za posiadanie narkotyków.

– Chciałem wszystkich przeprosić za swoje zachowanie i zobowiązać się do nieużywania narkotyków, nawet jeśli byłaby to marihuana. Bardzo żałuję i chcę mieć jak najszybciej wszystko zakończone – mówił Daniel.

Zenek już miał nadzieję, że w ich rodzinie w końcu będzie spokój. Niestety, to jeszcze nie koniec problemów.

Ostatnio na instagramowej relacji Daniela pojawiło się nowe nagranie. Syn gwiazdora w ostrych słowach obraża Kamila Bednarka.

– Nagrałem to specjalnie, za to, że jak włączam za każdym razem TVN i widzę Bednarka reklamę, który nie wie czy jest w ogóle rastamanem czy… On już chyba w ogóle sam nie wie ten chłop w ogóle kim on jest. Dla mnie on jest nikim, dla mnie tacy ludzie, przez takich ludzi jak on, to Bob Marley przewraca się w grobie, serio mówię! – powiedział Daniel.

Menedżer muzyka skomentował słowa Daniela.

– Życzymy panu Danielowi dużo zdrówka, pomyślności i pogody ducha na co dzień. To jest nasz jedyny komentarz w tym temacie – powiedział podczas rozmowy z “Plejadą”.