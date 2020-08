Mija rok od śmierci Piotra Woźniak-Staraka. Po roku jego pracownicy przerywają milczenie

Rok temu cała Polska żyła tragicznymi wydarzeniami na jeziorze Kisajno. Media obiegła wiadomość, że poszukiwany jest Piotr Woźniak-Starak, który uległ wypadkowi na motorówce. Niestety, ale finał tej historii okazał się tragiczny.

W nocy z 17 na 18 sierpnia 2019 roku Woźniak-Starak wybrał się z 27-letnią towarzyszką Ewą na rejs motorówką po jeziorze Kisajno. Niedaleko w uroczej Fuledzie miał 200-hektarową posiadłość. Rano wędkarze, którzy zobaczyli dryfująca pustką łódkę powiadomili policję.

Okazało się, że milioner i jego koleżanka podczas brawurowego manewru wypadki z pokładu. Ewa zdołała dopłynąć do brzegu, ale Piotrowi się nie udało… Finał poszukiwań był tragiczny. Po kilku dniach wyłowiono jego ciało.

Po roku pracownicy Piotra opowiadają jak zmieniła się Feluda po jego odejściu. W rozmowie z “Faktem” jeden z nich wspomina jak wglądały przyjazdy milionera na Mazury. “Słychać było śmiech i głośną muzykę w aucie, jak wjeżdżał. Z każdym się witał. Dla każdego miał dobre słowo” – wspominał.

“Pamiętał nasze imiona, pytał o rodziny. Może czasem za bardzo chciał korzystać z życia, ale na pewno żył pełną piersią. Jak żył, tak umarł” – dodał.

Milioner zostawił zrozpaczoną żonę Agnieszkę, która do tej pory nie może pozbierać się po śmierci ukochanego. W mediach co chwilę pojawiają się informację o jej powrocie do pracy, ale jak do tej pory dziennikarka nie wróciła do stylu życia sprzed tragedii.

Piotr Woźniak-Starak został pochowany na terenie swojej mazurskiej posiadłości, którą tak bardzo kochał.