Robert Lewandowski o Walentynkach! Anna tego się nie spodziewała! [FOTO]

7:20 morning coffee, breakfast 😋☕ and Im thinking that it will be a nice day 🙌❤ I am talking to my husband about Valentine's Day … "Day like any other" 😍😂 Hahaha I love him. ❤Happy Valentine 7:20 poranna kawka, śniadanko 😋☕ to będzie fajny dzień 🙌❤ Zagaduję męża na temat Walentynek… Na co mój mąż "Dzień jak codzień" 😍😂😋 Hahaha no kocham.❤️ Kochani dużo miłości… Nie tylko w Walentynki. ❤️❤️❤️ #annalewandowska #robertlewandowski #walentynki #love #kocham