Melania Trump może zostawić męża. Modelka miała trwać przy nim przez „kontrakt małżeński”. Teraz Donald Trump może być w poważnych tarapatach!

Czy małżeństwo Donalda Trumpa legnie w gruzach? Brytyjskie tabloidy twierdzą, że Melania już „odlicza dni do rozwodu”.

Od lat media spekulują o kryzysie w małżeństwie Melanii i Donalda. Plotki podsycają przyjaciółki pierwszej damy USA, które nazywają jej związek „małżeństwem transakcyjnym”.

Np. była współpracownica Melanii, Stephanie Wolkoff, twierdzi, że partnerka Trumpa negocjowała z Donaldem warunki ich „umownego związku”.

Umowa miała zakładać np. uniemożliwienie Melanii publikacji lub wywiadów, w których krytykowałaby męża.

Tak twierdzi też prawnik Christina Previte. Podobną umowę Donald Trump miał zawrzeć już ze swoją drugą żoną – Marlą Maples.

Umowa zapewniała Donaldowi, że Melania nie odejdzie od niego, gdy ten sprawuje urząd prezydenta.

– Gdyby Melania spróbowała ostatecznie go upokorzyć i odejść, póki on sprawuje urząd, znalazłby sposób, by ją ukarać – przyznała Omarosa Manigault Newam, była doradczyni Donalda Trumpa.

– Melania liczyła każdą minutę, aż jego prezydentura się skończy i będzie mogła się rozwieść – dodała. 15-letnie małżeństwo Trump dobiega końca – wieszczy „Daily Mail”.

Co ciekawe, Melania miała być załamana, gdy Trump wygrał w 2016 roku wybory prezydenckie. Nie spodziewała się tego… i że jej małżeństwo będzie musiało być kontynuowane.

Y’all, it’s a whole moving truck at the White House! Melania ain’t waste to time! 😂 pic.twitter.com/vvVW8gNscO — TJ (@OfficialKinq) November 4, 2020

W Białym Domu para miała oddzielne sypialnie. Natomiast z przeprowadzką z Nowego Jorku do Waszyngtonu Melania zwlekała aż pięć miesięcy – oficjalnie dlatego, że syn pary musiał „skończyć szkołę”.

Źródło: Daily Mail