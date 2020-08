To był ostatni prezent Agnieszki Woźniak-Starak dla jej męża. To wzruszające

Agnieszka Woźniak-Starak nie zdążyła dać mężowi ostatniego prezentu. Wzruszające słowa dziennikarki.

To był ciężki rok dla Agnieszki Woźniak-Starak. 18 sierpnia 2019 roku na jeziorze Kisajno doszło do tragicznego wypadku z udziałem jej męża Piotra. Podczas manewru, producent i jego towarzyszka wypadli z łódki, ale kobiecie udało się dopłynąć do brzegu. Ciało Piotra zostało znalezione 22 sierpnia.

Jak się okazało, Agnieszka nie zdążyła dać mężowi urodzinowego prezentu. Miał to być pies Vlad. Dziennikarka wyznała, że musiała oddać pupila zaufanym przyjaciołom.

A to jest Vlad. Vlad miał być psem Piotrka, kupiłam mu go na urodziny, to miał być nasz trzeci rhodesian, mieliśmy go odebrać po powrocie z Mazur, nie zdążyliśmy. Po tym, co się stało, stwierdziłam, że nie poradzę sobie sama z sześcioma psami, co wcale nie znaczy, że go zostawiłam. Nasi przyjaciele z Zakopanego powiedzieli, że marzą o tym, żeby mieć psa Piotrka, więc razem odebraliśmy go z hodowli i Vlad pojechał na Podhale. I powiem Wam, że chyba trochę żałuję, bo jest cudowny! Ale wiem też, że ma najlepszy dom na świecie, jest rozpieszczony, mieszka pod Giewontem i tego akurat szczerze mu zazdroszczę! – napisała na swoim Instagramie.