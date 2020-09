View this post on Instagram

SAMOOPALACZ do ciała Pat&Rub wrócił do naszego sklepu online www.patandrub.eu! Dlatego, zgodnie z obietnicą wraca ten post😉. Nasz zdrowy, roślinny i ładnie pachnący, rewolucyjny produkt jest już z powrotem w sprzedaży! Pierwsza partia sprzedała się w 24 godziny! REKORD ❗️Nasze samoopalacze (i do twarzy i do ciała) dostępne są na razie WYŁĄCZNIE w naszym sklepie internetowym www.patandrub.eu. Samoopalacz do ciała Pat&Rub to rewolucyjny produkt! Stosujesz go jak balsam do ciała, idealnie się wchłania, nie zostawia smug, równo opala, nadaje skórze piękny brązowo-złoty kolor, a przy okazji pielęgnuje ją i wygładza. I najważniejsze! przyjemnie i delikatnie pachnie! Specjalnie opracowana formuła Samoopalacza do ciała Pat&Rub uwzględnia specyfikę skóry ciała, jej gęstość i stopień przenikania substancji czynnych, żeby preparat dał jak najlepszy efekt. Poza tym, że Samoopalacz do ciała Pat&Rub nadaje skórze piękny złoty kolor to dodatkowo, dzięki m.in. olejowi buriti i masłu kakaowemu czy ekstraktowi z jagód goji pielęgnuje ją, wygładza i nawilża. Samoopalacz do ciała Pat&Rub najlepiej zastosować wieczorem po kąpieli. Wmasować w wysuszone ciało i poczekać przed założeniem piżamy aż preparat się wchłonie. Efekt będzie widoczny po kilku godzinach. Nasz sammoopalacz nadaje skórze opalenizny stopniowo. Jeżeli chcecie uzyskać ciemniejszy odcień wystarczy użyć produktu dwa, trzy wieczory z rzędu.