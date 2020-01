Cezary Pazura wreszcie się do tego przyznał. Mocne wyznanie aktora

Cezary Pazura dziś jest wzorowym ojcem i mężem, który dba o swoją rodzinę. Nie zawsze jednak sytuacja rodzinna aktora była bezproblemowa, w dawnych czasach jego życie nie były usłane różami.

Cezary Pazura to aktor, którego w Polsce nikomu nie trzeba przedstawiać. Mało kto jednak wie, że w przeszłości miał duże problemy. Teraz zdobył się na szczere wyznanie na temat tego, co miało miejsce dawniej.

Dziś mężczyzna wspólnie z żoną Edytą stanowi szczęśliwą rodzinę, wychowującą trójkę dzieci. – Rodzina to świętość – twierdzi dziś Pazura.

– Gdyby mi ktoś powiedział 30 lat temu, że będę dwukrotnym rozwodnikiem, to ja bym się popukał w głowę – mówi szczerze aktor znany z “Kilera”.

To nieco inna droga niż ta, którą przeszli jego rodzice. Ci stanowią bowiem szczęśliwe małżeństwo do 50 lat. – Odbyła się zamówiona przez nas, braci, msza w Częstochowie – opowiada.

Wiele w życiu Cezarego zmienił wypadek jego brata Radosława. W 2003 roku, kiedy ten uległ wypadkowi, Cezary zapewnił mu miejsce w szpitalu na Saszerów w Warszawie. Wówczas był na zdjęciach w Litwie, gdzie udał się na modlitwę pod Bramę Ostrobramską w Wilnie.

– Padłem na kolana. Błagam o brata. Robię, co mogę, na odległość – zdradził po latach. Cezary Pazura dotarł do brata, kiedy ten był w śpiączce. Ten widok bardzo go poruszył, był przy nim kiedy ten się obudził.

Kolejne trudne zdarzenie miało miejsce cztery lata później. Wówczas zakończyło się 12-letnie małżeństwo Pazury. – Tamten okres chciałbym wymazać z pamięci raz na zawsze. Zostałem zostawiony dla innego mężczyzny – mówi dziś.

– Skoro mam taką drogę życiową, to też to traktuję jako dopust boży. Dla mnie jest to próba wiary, człowieczeństwa – podsumowuje Cezary Pazura.

