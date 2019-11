Cezary Żak kandydatem w wyborach prezydenckich? Zaskakująca deklaracja aktora serialu “Ranczo”

W programie “Gorące pytania” w telewizji wPolsce gośćmi byli aktorzy znani z serialu “Ranczo”. W studio pojawił się między innymi Cezary Żak, który dobrze znany jest z roli wójta, później senatora i posła w tej produkcji.

Serial “Ranczo” cieszył się niesłabnącą popularnością przez kolejnych 10 sezonów produkcji. Jedną z głównych jego gwiazd był Cezary Żak, który wcielał się w dwie postaci, które na początku były księdzem oraz wójtem.

Obie one ewoluowały, ksiądz awansował do rangi biskupa, z kolei wójt zostawał senatorem, posłem, a ostatecznie Prezydentem. W programie przypomniano, że podobną drogę przeszedł Wołodymyr Zełeński, który również grał Prezydenta, a ostatecznie został nim w rzeczywistości.

Cezary Żak początkowo odrzucił możliwość ubiegania się o to stanowisko. – Nie. Tyle dobrych rzeczy na świecie jest do zrobienia, dajcie spokój – powiedział aktor. Prowadzący dociskał jednak podkreślając, by nigdy nie mówić nigdy.

– Tak ja też nie mówię nigdy – dodał Cezary Żak. Aktor nigdy nie angażował się politycznie, jednak jego poglądy są dość dobrze znane, gdyż zabierał głos w najważniejszych sprawach. Przed wyborami parlamentarnymi udostępnił nawet grafikę zachęcającą do głosowania stylizowaną na napis “Konstytucja” związany z totalną opozycją.