Dagmara Kaźmierska szczerze o swoim ślubie! Wiemy, w czym stanie na ślubnym kobiercu

Dagmara Kaźmierska to w ostatnim czasie jedna z największych gwiazd telewizji TTV. Występująca w serialu dokumentalnym “Królowe Życia”, kobieta, jest ulubienicą widzów. W ostatnim czasie prawdziwą sensację wywołały informacje o ślubie celebrytki.

Od tego czasu internauci, praktycznie w każdej social mediowej aktywności Dagmary poszukują elementów związanych właśnie ze ślubem. Ostatnio na instagramowym profilu gwiazdy, pojawiło się zdjęcie z przystojnym, młodym mężczyznom. Choć fani myśleli, iż właśnie to on jest wybrankiem serca Dagmary Kaźmierskiej, to jednak kobieta szybko zdementowała plotki.

To zdjęcie to jest bardzo zabawna historia. To jest mój przyjaciel reżyser Królowych życia. Pan Piotr Wąsiński. Powiedziałam mu, że zobaczy, co będzie, jak zdjęcie się pojawi – wyjaśniła Kaźmierska.

Czy to oznacza, że ślub to tylko wymysł internautów? Absolutnie nie! Sama Dagmara potwierdziła te informacje, co więcej zdradziła nawet, w czym pójdzie do ołtarza.

Na pewno stanę na ślubnym kobiercu. Ale nie z Piotrusiem. Żadnych sukien nie mam, bo różnie może być. Może na biegu trzeba będzie wziąć ślub w dresie – stwierdziła w rozmowie z jastrzabpost.pl