Dagmara Kaźmierska szczerze o swojej ciemnej przeszłości. Gwiazda “Królowych Życia”: „Zrobiłam ze swoim życiem, co chciałam”

💖W ŻYCIU WYGRYWA TEN , KTO POKONAŁ SAMEGO SIEBIE . SWOJE ZŁE NAWYKI , EGOIZM … NIEDOBRE EMOCJE ZASTĘPUJE DOBRYMI . I WOLI SIĘ UŚMIECHAĆ UŚMIECHEM DZIECKA , NIŻ WILKA 💝😇💝😇💝Ja zmieniłam w swoim życiu kompletnie wszystko . Wygrałam ze wszystkimi , którzy oczekiwali mojego ponownego upadku . Zrobiłam ze swoim życiem TO CO JA CHCIAŁAM 💪Dlatego jestem 👑PRAWDZIWĄ KRÓLOWĄ ŻYCIA 👑👑👑SWOJEGO ŻYCIA 💪💪💪Kochani ❤️Pamiętajcie nad wszystkim czuwa NIEBO . Ale to my podejmujemy decyzje . I te złe i te dobre ❤️🖤Tak więc każdy z Nas jest KRÓLEM SWOJEGO ŻYCIA 👑👑👑I albo Jesteśmy na TRONIE . Albo pod NIM 💪