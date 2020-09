Danuta Martyniuk oskarża byłą synową o permanentne kłamanie! “Na zawołanie płacze”

Danuta Martyniuk nie przestaje wypowiadać się o byłej synowej! Żona króla disco polo tym razem oskarża dziewczynę o bycie nieszczerą.

“Prowokowała go, Daniel chciał kamery założyć. Daniel mówił: Jak mi nie wierzycie, kamery założę w domu, żeby kamery pokazały, jaka ona jest. Ona tak udaje nie wiadomo kogo, na zawołanie płacze, tutaj wyjeżdża smutna, siostry syn odwoził ją raz, mówi tylko wsiadła do samochodu, rozpromieniona, nie widać żadnego kłopotu” – czytamy na Pudelku co Danuta Martyniuk uważa o Ewelinie.

Kobieta dodała również, że nigdy NIE WTRĄCAŁA się w sprawy między synem a jego żoną. Jednak teraz, zrobiłaby wszystko, aby jej ukochana wnuczka, Laura, mogła dorastać wśród Martyniuków.

“Ja bym walczyła nawet, żeby zabrać ją do siebie – zadeklarowała Martyniuk. Żeby opiekę Daniel miał. I my przy pomocy, jako dziadkowie. On nieraz mówi, że najlepiej byłoby Laurę zabrać do nas, a ja dziecku wszystko, jak dorośnie dziewczyna, wszystko jej opowiem. Ja się nie wtrącałam jak oni byli tutaj, ja na targ jak jechałam czy jakieś owoce, do sklepu, dzwoniłam – coś wam kupić? Tak, coś kupić, zawoziłam, nie wtrącałam się nic” – dodała.

Jak myślicie, gdzie powinna dorastać Laura?