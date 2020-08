Doda na drzewie! Co jej TAM wystaje?! [FOTO]

View this post on Instagram

Znacie to kiedy nagle na wakacjach zachodzi dziwne czary Mary i nie ma się Kaca?jak złudne potrafi to być😂Zaczęłam karierę jako trzynastolatka i stosunkowo szybko stałam się jedna z najbardziej sławnych osób w moim Kraju. CNN Ogłosiło mnie jedna z 10 najbardziej wpływowych ludzi w Polsce ,obok papieża 😳wszystko fajnie ,tylko dla młodej kobiety taki stan rzeczy zmienia życie w wariactwo. Trzeba być naprawdę szalonym żeby nie zwariować 😈😉 przez ostatnie 20 lat każdy weekend spędzałam na scenie i z perspektywy czasu W OGÓLE nie żałuje ze nie był to parkiet dyskotek.nic nie straciłam nie mając imprezowego okresu dojrzewania. Zyskałam za to wiele więcej ALE…do brzegu. Wyobrażacie sobie taniec na imprezie kiedy wszyscy robią ci zdjęcia i każdy na parkiecie nagrywa, a potem z dokładnością co do minuty opisuje na portalach co piłaś i z kim imprezowałaś zazwyczaj opisując scenę filmu o Mötley Crue? Dzięki CNN😂No nie 🤷🏼‍♀️ dlatego mi urlop kojarzył się zawsze z wolnością i czasem dla siebie :tańcem na stole ,tam gdzie mnie nikt nie zna i litry wina bez zdjęć z ukrycia 😇 DLA MNIE LUKSUSEM JEST ANONIMOWOŚĆ NIE 5 gwiazdek.wtedy moge poczuć się jak każda normalna laska. Moja mama nigdy mi niczego nie zabraniała i mówiła do mnie to co zawsze mówił do niej jej tata( moj dziadek) : szalej dziecko ,przyjdzie czas że już sama nie będziesz chciała. Ten post jest właśnie o tym czasie : jak piękne są wakacje kiedy masz już w dupie imprezy ,alkohol i nieprzespane noce. Jak wszystko 10 razy bardziej cieszy bez tego. 🥳✌🏽. W życiu na wszystko przychodzi pora,niczego nie przyspieszysz i niczego nie opóźnisz. Zrozumiałam ,że na WSZYSTKO PRZYJDZIE JESZCZE CZAS.