Doda nie wytrzymała! “Mam zamiar zrobić z tego dramę”

Doda nie wytrzymała! Aktorka zamieściła w sieci ostry wpis. – Mam zamiar zrobić z tego dramę, ponieważ nie życzę sobie, aby gadał takie głupoty, robił krzywdę i naciągał moje fanki – pisze wokalistka.

Dorota Rabczewska, znana jako Doda, to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Jej profile w sieci śledzą miliony fanek, które chcą być jak ona.

Doda podzieliła się historią swej fanki, która skorzystała z usług chirurga plastycznego, gdyż chciała się do niej upodobnić. Historię relacjonuje na Instagramie sama Doda.

– Poszła do lekarza z moim zdjęciem i lekarz powiedział, że aby uzyskać efekt takich kości policzkowych, to na pewno wycięłam sobie tłuszcz z policzków i że on też jej proponuje to zrobić. Wyobrażacie to sobie?! Laska sobie wycięła od środka policzki – opowiada na instastory.

Doda podkreśliła, że jej wygląd jest naturalny, nie korzystała nigdy z usług chirurgów, a jeżeli któryś lekarz twierdzi, że tak było i poleca operacje jej fankom, to jest to zwyczajne oszustwo.

– Wzięłam namiar na tego lekarza i mam zamiar zrobić z tego dramę, ponieważ nie życzę sobie, aby gadał takie głupoty, robił krzywdę i naciągał moje fanki. Już jeden lekarz, który rysował moim nosem w telewizji i opowiadał wszystkim, że jest pewien, iż zrobiłam operację, został ukarany w sądzie – dodaje Doda.