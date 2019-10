Doda niknie w oczach! Wszystko przez jeden drobny szczegół [FOTO]

W ostatnim czasie Doda pochwaliła się aparatem na zęby. Mimo że artystka zawsze słynęła z pięknego uśmiechu, to jednak niezbędna okazała się interwencja ortodonty. Pierwsze dni z nowym nabytkiem były dla gwiazdy prawdziwym koszmarem. Teraz okazuje się, że aparat odbił się także na jej wadze.

Tuż po założeniu aparatu Doda relacjonowała fanom, że musi nauczyć się mówić. Początkowo piosenkarka sepleniła. Dodatkowym problemem był także ból zębów.

– Zawsze chciałam założyć aparat, bo miałam problem ze zgryzem, ale zawsze było coś ważniejszego – teledysk albo program. Gdy byłam małą dziewczynką, aparat był czymś, co wykluczało cię z życia społecznego. Na szczęście to się zmieniło. A teraz jestem na etapie, kiedy zdrowie jest dla mnie najważniejsze. To potrwa tylko rok, a chcę mieć to już za sobą – mówiła w rozmowie z “Super Expressem” Doda.

Teraz sen z oczu piosenkarce spędza spadająca waga. Jak się okazuje, nie każda kobieta chce tracić kilogramy!

– Niestety, mówię niestety, bo ja i tak jestem szczupła, ale jeśli ktoś chce schudnąć, to jest to najlepsza dieta ekspresowa. Przez pierwsze dwa tygodnie zęby bolą dosyć mocno i nie można gryźć nic twardego, ciągnącego się. Można zapomnieć o mięsie. Je się tylko papkowate rzeczy. Patrzę na swoje nowe zdjęcia i widzę, że jestem chuda. Ważę już tylko jakieś 51 kg. Ale wszystko wraca do normy i właśnie wyszłam z włoskiej restauracji – dodała piosenkarka.