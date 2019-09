Doda opowiedziała o bulwersującym zachowaniu Edyty Górniak. Została totalnie upokorzona

Doda toczy spór z Edytą Górniak od kilku lat. Podobno konflikt zainicjowała Edyta, gdy Rabczewska zaczynała karierę. Spotkało ją wtedy mnóstwo nienawiści i wrogości od starszej koleżanki. Dziś zwierza się z tego, jak gwiazda Eurowizji upokorzyła ją podczas jednego z koncertów.

Doda postanowiła opowiedzieć o tym, jak Edyta Górniak wyznaczyła ultimatum na jednym z festiwalu i nie uszanowała nie tylko Rabczewskiej, ale też innych muzyków.

– Edyta sobie zażyczyła, że ja i mój zespół nie ma prawa być wokół sceny, w momencie kiedy ona gra koncert, bo inaczej nie wystąpi. Moi muzycy usłyszeli błagalny ton organizatorów: “Błagam was, idźcie stąd, bo ona nie wyjdzie na scenę”. Biedni, no ale co? Ja nie przyszłam na ten koncert bo niepotrzebne mi są niesympatyczne sytuacje. Nie będę się wpraszać. To bardzo nieeleganckie zachowanie w stosunku do innych muzyków – opowiadała Dorota w wywiadzie dla Party.pl.

Warto wspomnieć, że Doda jest w konflikcie z wieloma celebrytami. Są to m.in. Dorota Wróblewska, Agnieszka Woźniak-Starak i Justyna Steczkowska.