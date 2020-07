Doda sprzedaje mieszkanie. Te wnętrza robią wrażenie! [FOTO]

Dorota Rabczewska, czyli popularna Doda, zdecydowała się na sprzedaż swego mieszkania. Poinformowała o tym za pośrednictwem Instagrama, na którym pokazała także część wnętrz.

Jak mieszkają gwiazdy? To pytanie ciekawi wielu fanów, a jedną z niewielu okazji do zobaczenia ich mieszkań, jest czas, kiedy decydują się na zmianę lokum i pokazują wnętrza apartamentów publicznie.

Doda poinformowała o tym, iż sprzedaje “jedno z” swoich mieszkań. Chodzi o apartament w stolicy, jego cena nie została podana, ale wokalistka pochwaliła się wnętrzami w stories na Instagramie.

Te robią wrażenie!

– Kochani, jestem właśnie w swoim mieszkaniu, jednym z nich i mam dla Was super wiadomość. Mianowicie wystawiam je do sprzedaży. Jest bardzo kolorowe i artystyczne, więc jakby nie patrzeć, nie jest to dla każdego opcja, ale zachęcam – mówiła wokalistka.

– Mamy widok na Manhattan Warszawy. Jest w samiusieńkim praktycznie centrum, więc naprawdę wszędzie rzut kamieniem. Można robić imprezy pod szyldem “Bar Doda”. Jeżeli jesteście zainteresowani (tak, to jest śmigło od samolotu), to was zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Podam Wam namiar do agenta nieruchomości – dodała.