Doda zdradziła, kto zagra w najnowszym hicie! Same popularne nazwiska. “Wow, miazga”

View this post on Instagram

Startują zdjęcia do filmu „Dziewczyny z Dubaju” produkowanego przez Dorotę Rabczewską-Stępień i Emila Stępnia w reżyserii Marii Sadowskiej – autorki hitu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. W gwiazdorskiej obsadzie filmu: Katarzyna Figura, Jan Englert i Beata Ścibak-Englert, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski. Nadchodzi film petarda! Oparte na prawdziwych wydarzeniach „Dziewczyny z Dubaju” zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. „afery dubajskiej”, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska – autorka obsypanego nagrodami obrazu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Głównym scenarzystą filmu jest Mitja Okorn, który stanął za kamerą takich przebojów, jak „Listy do M.” czy „Planeta Singli”. Niespotykanego rozmachu i realizmu dodadzą zdjęcia, które będą kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i w prestiżowych międzynarodowych lokacjach: w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Start zdjęć do filmu „Dziewczyny z Dubaju” zaplanowany jest na ‪16 czerwca. 👉🏽Moją misją jest robienie filmów z morałem. Zadaniem „Dubajek” jest, by młode dziewczyny poczuły dumę i satysfakcję ze swoich ambicji, ciężkiej pracy i niechodzenia na skróty. Aby sztuczny blichtr niektórych celebrytek nie był wzorem do naśladowania i powodem do zazdrości. W tej historii za każdą kupioną firmową torebką kryje się sprzedaż moralności i siebie. Nie zapomniałam jednak o drugiej stronie medalu. Film pokaże również hipokryzję klientów z Polski, którzy do dnia dzisiejszego cieszą się z nienagannego medialnego wizerunku mężów i ojców. Ups. Dorota Rabczewska-Stępień, producentka DZIEWCZYNY Z DUBAJU w kinach od ‪22 stycznia 2021‬ Gatunek: dramat/ sensacja/ erotyczny 😉